В Альметьевске построен соципотечный дом

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В Альметьевске построен дом для участников государственной программы «Социальная ипотека». Сейчас на объекте по ул. Автомобилистов (поз. А-3) Госстройнадзором РТ проводится итоговая проверка.

«В ходе мероприятия инспекторы Юго-Восточного территориального органа ведомства проверяют качество отделочных работ, выполнение мероприятий по пожарной безопасности, благоустройство территории», — говорится в сообщении.

Здание с переменной этажностью (от 7 до 9 этажей) начали возводить в январе 2022 года. Всего 279 квартир: 14 однокомнатных, 153 двухкомнатных и 112 трехкомнатных.

Развитая инфраструктура и отсутствие автомобилей в пределах дворовых пространств предоставит жильцам возможность активного отдыха и развлечений. Есть комфортный доступ в подъезды с уровня земли, по периметру квартала проложен прогулочный бульвар.

Во дворе размещены игровые площадки для детей, спортивная площадка для взрослых, пространства для тихого отдыха жителей с использованием долговечных материалов для покрытия проездов и тротуаров.

Застройщик — Госжилфонд при Раисе РТ. При положительном итоге проверки Инспекции госстройнадзора РТ начнётся подготовка выдачи заключения о соответствии требованиям проектной документации.

На совещании в Доме Правительства, которое провел Раис РТ Рустам Минниханов, стало известно, что республика на 91% завершила ввод соципотечных домов в этом году. Ранее сообщалось, что в Челнах в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» возведены еще два объекта капстроительства для участников программы «Социальная ипотека».

Нацпроекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.