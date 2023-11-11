Татарстан на 91% завершил ввод соципотечных домов в этом году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане завершено строительство 36 домов для участников программ социальной ипотеки. Их площадь составляет 145 тыс. кв. метров, годовой план по программе завершен на 91%. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ, которое провел Раис республики Рустам Минниханов, заявил глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин.

В целом программа по вводу жилья на 2023 год выполнена на 96%. К настоящему моменту застройщики сдали 2,989 млн кв. метров жилья. Почти 1,2 млн кв. метров из них приходится на коммерческое жилье. В этой категории построено 147 многоквартирных жилых домов — 82% от запланированных объемов.

Самый большой объем строительства пришелся на ИЖС. Введено 1,668 млн кв. метров жилья, годовые показатели уже перевыполнены.

Рассказал министр и о программах, национальных проектах, действующих в строительной сфере.

Так, по программе обеспечения жильем детей-сирот определено 762 получателя. Договоры найма заключены по 47 помещениям, еще на 715 Минземимущество РТ объявило два аукциона.

Кроме того, определены 79 получателей субсидий по программе молодых семей. Еще две семьи сейчас занимаются подбором подходящего жилья. Из 34 сертификатов для семей с пятью и более детьми реализовано 26. Остальные участники программы подбирают квартиры.

Четыре сертификата оформлено в категории вынужденных переселенцев, чернобыльцев и переселенцев с Крайнего Севера. Оставшиеся два документа в работе.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.