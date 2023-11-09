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В 63-м микрорайоне Челнов построены два соципотечных дома
Госстройнадзор Татарстана проводит выездные итоговые проверки новых жилых домов в 63-м микрорайоне Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
«В рамках инспектирования также проверяется выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий, мероприятий по пожарной безопасности, охране окружающей среды, обеспечению доступности маломобильных групп населения (МГН)», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Так, дома № 63-04 и 63-14 по ул. Виктора Полякова находятся в высокой степени готовности. Это крупнопанельные дома со встроенными нежилыми помещениями и наружными инженерными сетями, в каждом 18 этажей, 170 квартир.
Застройщик — Госжилфонд при Раисе РТ. Объекты возведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и предназначены для участников государственной программы «Социальная ипотека».
Также инспекция проводит итоговую проверку 10-этажного дома № 3/10 по проспекту Яшьлек. В нем 78 квартир, застройщик — ООО СЗ ЖСК «Комфортное жилье 3».
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