В 63-м микрорайоне Челнов построены два соципотечных дома

Фото: пресс-служба инспекции Госстройнадзора Татарстана

Госстройнадзор Татарстана проводит выездные итоговые проверки новых жилых домов в 63-м микрорайоне Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

«В рамках инспектирования также проверяется выполнение санитарно-эпидемиологических мероприятий, мероприятий по пожарной безопасности, охране окружающей среды, обеспечению доступности маломобильных групп населения (МГН)», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Так, дома № 63-04 и 63-14 по ул. Виктора Полякова находятся в высокой степени готовности. Это крупнопанельные дома со встроенными нежилыми помещениями и наружными инженерными сетями, в каждом 18 этажей, 170 квартир.

Застройщик — Госжилфонд при Раисе РТ. Объекты возведены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и предназначены для участников государственной программы «Социальная ипотека».

Также инспекция проводит итоговую проверку 10-этажного дома № 3/10 по проспекту Яшьлек. В нем 78 квартир, застройщик — ООО СЗ ЖСК «Комфортное жилье 3».

Фото: пресс-служба инспекции Госстройнадзора Татарстана

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.