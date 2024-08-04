В Альметьевске открыли курсы подготовки операторов БПЛА для контрактников

В Альметьевске ведется набор на курсы подготовки операторов БПЛА для лиц, поступающих на военную службу по контракту и для прохождения службы в зоне СВО. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевского района РТ.

Требования к кандидатам: возраст от 18 лет и желание подписать контракт.

Обучение проводится на базе ДОСААФ, количество мест в группе – 10 человек. Программа включает теоретические занятия, практические тренировки на тренажерах, полеты на реальных БПЛА.

По окончании обучения выдается документ. Запись проводится по телефону 8-937-290-95-18.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что военнослужащий из Альметьевского района получил награду за спасение бойцов.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение суммы связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.