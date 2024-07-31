Военнослужащий из Альметьевского района получил награду за спасение бойцов

Младший сержант Марсель Валеев — военнослужащий из Альметьевского района. Он проходит службу в штурмовом отряде 15-й отдельной мотострелковой бригады. За свой подвиг он награжден памятным знаком 5-го гусарского Александрийского полка.

1 марта 2024 года, находясь в населенном пункте Бердычи, выполняя боевую задачу, он в составе эвакуационной группы вместе с бойцами попал под интенсивный обстрел кассетными снарядами. Все получили ранения разной степени тяжести.

Несмотря на полученное легкое осколочное ранение, проявив самообладание, он оказал медицинскую помощь раненым военнослужащим, а также помог эвакуировать одного бойца в безопасную зону.

Смелые и решительные действия младшего сержанта Валеева помогли сохранить жизнь раненому боевому товарищу.

Как подчеркивает командование бойца, с первых дней Марсель Валеев проявляет самоотверженность в условиях, сопряженных с риском для жизни.

Нагрудный знак утвержден 1 октября 1913 года.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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