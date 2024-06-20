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Капремонт домов в Альметьевске достиг экватора — всего отремонтируют 47 объектов
Одна из масштабных и социально значимых республиканских программ — капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в Альметьевске ремонтируется 47 домов, в которых проживают более 8 тысяч жителей.
На сегодняшний день работы ведутся в 36 домах. Подрядчики приступили к ремонту кровель, утеплению чердачных помещений, ремонту вентиляционных шахт. Также запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, утепление и покраска фасадов, замена окон, ремонт входных групп и замена лифтового оборудования в многоэтажных домах.
Общая стоимость работ составляет 485 млн рублей. Несмотря на масштаб, работы идут по графику — уже выполнено 49% от запланированного объема. Крыши, фасады и системы отопления должны быть готовы до середины августа, остальные виды работ — до 30 сентября.
«Держим на контроле соблюдение сроков сдачи объектов. Качество выполнения также будет проверено», — прокомментировал глава района Тимур Нагуманов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2024 году по программе «Наш двор» в Альметьевске будет отремонтировано 36 территорий. Также власти Альметьевска назвали улицы, где пройдет дорожный ремонт.
Фото: пресс-служба Альметьевского района.
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