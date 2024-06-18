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Власти Альметьевска назвали улицы, где пройдет дорожный ремонт
В Альметьевском районе продолжается активный дорожно-строительный сезон. На ремонт дорог местного значения будет направлено 343 млн рублей из республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.
Щебеночно-песчаной смесью будут обновлены улицы Шагена Донгаряна, Дружбы Народов, Анаса Шакирзянова, 70 лет Победы, Шамиля Надырова, Сказочная, Кырлай и другие.
Асфальтированию подлежат улицы Балакиной, Чернышевского, Карьерная, Горная, Советская, Навруз (ДОСААФ) и Биляр в микрорайоне Дружба. Также запланирован ремонт 10 улиц в сельских поселениях.
На сегодняшний день в Альметьевске ремонтные работы ведутся на ул. Зифы Балакиной, после завершения которых приступят к улице Чернышевского.
Кроме того, благодаря поддержке Раиса Республики Татарстан и депутатов Госсовета РТ властям района удалось получить дополнительное финансирование для того, чтобы приступить к решению проблемы щебенения дорог в микрорайонах многодетных семей.
«Работа ведется, и постепенно острые проблемы будут устранены. В первую очередь будут отсыпаться улицы с наибольшей застройкой, а затем и остальные улицы», — прокомментировал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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