В 2024 году по программе «Наш двор» в Альметьевске будет отремонтировано 36 территорий

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

По республиканской программе «Наш двор» в Альметьевске за 2024 год будет благоустроенно 36 дворов. Детали реализации программы в муниципальном образовании во время прямого эфира раскрыл глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Напомню, что эта масштабная программа действует с 2020 года и реализуется по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова, который определил выделение средств под эту программу», — сказал спикер.

В общей сложности за три года существования программы в Альметьевском районе было благоустроено 264 двора.

«Несколько лет подряд благоустраиваем дворы и делаем их комфортными для жизни, меняем дорожное покрытие, ставим детские площадки, спортивные комплексы, лавки и так далее. В огромном количестве дворов уже работа проведена», — отметил он.

В прошлом году по республиканской программе «Наш двор» в Альметьевском районе была благоустроена 41 территория, а годом ранее здесь обустроили 77 территорий.

«Работа продолжается, планы наши немного корректируются. По 36 дворам в этом году работы уже сверстаны. Встречи с населением и жителями этих дворов прошли. Как только начнется строительный сезон, подрядчик займется подготовкой материалов», — пояснил Нагуманов.

Всего за время действия программы в Альметьевском муниципальном районе предстоит благоустроить 532 двора.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Раис республики Рустам Минниханов. В 2024 году по «Нашему двору» благоустроят 833 придомовые территории. В этом году лимит составляет 10 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».