В Альметьевске бойцов СВО учат стрелять с мотоциклов по движущимся мишеням

В Альметьевске организована специальная программа обучения для участников специальной военной операции, прибывших с передовой. В рамках программы они осваивают навыки управления мотоциклом в различных условиях и учатся проводить мелкосрочный ремонт техники. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Альметьевского района РТ.

Обучение организовано в клубе «Адреналин» при поддержке командования. Каждую неделю в клуб приезжает группа из четырех бойцов. Занятия проводятся по четыре часа в день, всего программа обучения рассчитана на 16 часов.

Военные проходят интенсивный курс, который включает управление мотоциклом, прохождение трасс с различными типами покрытия, отработку маневрирования и преодоления препятствий, а также мелкосрочный ремонт техники.

«Чтобы стать лихим наездником на данной технике, нужно не только уметь ездить. Также нужно иметь хорошую физическую подготовку и уметь ухаживать за техническим состоянием мотоцикла», — объяснил депутат городского Совета, заместитель начальника штаба по поддержке мобилизованных и добровольцев Вячеслав Колотовкин.

«У бойцов на себе еще экипировка, которая весит 30 килограммов, так что управлять мотоциклом в таких условиях очень непросто. Наша задача — дать бойцам необходимые навыки, чтобы они могли уверенно и профессионально выполнять боевые задачи, используя мотоцикл», — добавил он.

Вячеслав Колотовкин также выразил благодарность салону мототехники «Трамплин», который предоставляет технику и оказывает содействие в организации обучения.

Помимо практических занятий по вождению и ремонту, в планах организаторов также мастер-классы по стендовой стрельбе из охотничьего ружья на полигоне.

«Это очень актуально, так как бойцы должны уметь справляться с БПЛА, которые всё чаще применяются противником, — отмечает Вячеслав Колотовкин. — Стрелять по движущейся цели непросто, поэтому обучение стрельбе будет очень полезным».

Организаторы также рассматривают возможность отправки инструкторов в зону СВО, чтобы обучать бойцов непосредственно на местах.

«Хотим поблагодарить клуб „Адреналин“ за организацию курсов для нас. Езда на мотоцикле — это не так просто, много нюансов. Трасса проходит по лесам, по горам, поэтому подготовка на данном виде транспорта необходима. Хорошо, что появилась возможность получить первые азы езды. В боевой зоне у нас уже не будет возможности осваиваться», — сказал боец с позывным Сумрак.

«До этого у меня не было опыта, отрадно, что трассы очень похожи. Это обучение нам дает очень многое, и нам будет легче выполнять задачи на поле боя. Навыки и умения, полученные за эти четыре дня, вселяют уверенность в себе», — добавил боец с позывным Чистай.

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