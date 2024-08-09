В Альметьевске анонсировали новую смену интенсива для детей бойцов СВО

В Альметьевске с 12 августа планируется проведение 4-й смены на базе Центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Нур».

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, летний интенсив для детей участников специальной военной операции «Живи здорово» проходит в Альметьевске с прошлого года.

Ожидается интересная и разнообразная программа с мастер-классами по приготовлению пиццы, роллов в ресторанах города, и игры на поддержание и развитие умственной активности, логики.

Также дети посещают бассейн, планетарий «Сфера», развлекательный центр «Бушидо», картинг-клуб «8 миля», молокозавод, городской парк, школу анимации и многие другие объекты. Организаторы этих центров с радостью откликаются на встречу и прием ребят.

Ежедневные путешествия по городу дают участникам ближе знакомиться с городом. Каждый день начинается со встречи новых друзей и зарядки.

«Основная цель летнего интенсива — это охват детей из семей участников специальной военной операции. Это второй год практического опыта для специалистов центра „Нур“ по организации работы с детьми в плане оздоровления. Смена направлена на формирование навыков здорового образа жизни, что на сегодняшний день является основой психологического здоровья», — прокомментировала заведующая центром психологической поддержки молодежи «Нур» Эльвира Чирикова.

Двигательная активность, питание, дневной сон и мероприятия организованы так, что в них интегрируются современные психологические практики и самое главное — возможность находиться в психологически комфортной среде.

На летний интенсив набираются дети в возрасте от 7 до 13 лет. Кроме разнообразных мастер-классов, программа включает работу с психологами, тренинги на сплочение, индивидуальные беседы.

«Многие из ребят наши смены посещают второй год подряд с удовольствием. Всего за четыре смены планируем охватить около 50 детей», — рассказала Эльвира Чирикова.

Супруга контрактника, мама девочки, которая уже бывала в центре «Нур», Екатерина рассказала, что про интенсив она узнала из группы «Вместе Альметьевск». «Еще в прошлом году узнала о смене, там находятся жены, мамы участников СВО, ответственные службы города. Мне показалось это интересным для ребёнка. Моей дочери 10 лет. Она очень активный ребёнок, и, посмотрев программу, решила, что для неё это идеально подходит. В этом году мы планируем снова попасть на интенсив уже в августе», — поделилась жительница Альметьевска.

С 1 августа граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 1,7 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с новым указом Президента РФ о федеральной выплате в 400 тысяч рублей военным, которые в указанный период заключат контракт для службы в зоне СВО (вместо 195 тыс. ранее).

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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