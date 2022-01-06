Первые подразделения российских миротворцев прибыли в Казахстан

В Казахстан прибыли первые российские подразделения миротворческих сил ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Всего в республику направлены подразделения 45-й отдельной бригады спецназа Воздушно-десантных войск России, а также ивановского и ульяновского соединений ВДВ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ночь на 6 января провел первое заседание Совета безопасности, где сообщил, что обратился за помощью «в преодолении террористической угрозы» в ОДКБ. Кроме России, миротворцы прибудут из Беларуси, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Подразделения будут в том числе охранять государственные и военные объекты и помогать силам правопорядка.