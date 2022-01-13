В Алма-Ате впервые с начала беспорядков приземлился гражданский самолет

В Алма-Ате впервые с начала беспорядков и введения режима чрезвычайного положения приземлился гражданский самолет. Об этом сообщает РИА Новости.

Аэропорт охраняют военизированные подразделения. Комитет гражданской авиации Казахстана отмечал, что воздушная гавань должна возобновить работу 13 января.

Ранее пресс-служба Президента РК сообщила, что в трех областях республики с 13 января снимут режим ЧП. Кроме того, в этот день начнется вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана, который продлится в течение десяти дней.