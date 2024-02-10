В Алексеевском районе в «Лыжне России» приняли участие более 250 человек

Фото: газета "Заря"

В Алексеевском районе Татарстана во Всероссийской акции «Лыжня России» приняли участие более 250 человек. Об этом пишет газета «Заря».

Несмотря на морозную погоду, желающих принять участие в турнире были много. Спортсменам предстояло преодолеть трассу в 3 км, детям младшего возраста — 2 км.

До начала забегов директор спортшколы Рустем Кабиров вручил золотые знаки отличия алексеевцам — ими были награждены работники поисково-спасательной службы (МЧС) и спортшколы.

Ранее сообщалось, что в Аксубаевском районе на дистанции вышло более 500 человек, самым юным лыжником оказался 4-летний Сагдан Мартынов. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России».

Фото: газета "Заря"