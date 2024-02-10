Более 500 человек приняли участие в «Лыжне России» в Аксубаевском районе

Фото: газета "Аксубаево"

В Аксубаевском районе Татарстана, на территории Лыжной базы, прошли состязания в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2024». Об этом пишет «Аксубаево».

Несмотря на морозную погоду, проверить свои силы пришли школьники, работающая молодежь, пенсионеры. В состязаниях приняли участие 530 человек.

Собравшихся поприветствовал руководитель исполкома района Станислав Зайцев, который пожелал участникам успехов и хорошего отдыха.

«Лыжный спорт — это прежде всего здоровье. И вы собрались здесь, чтобы получить радость от лыжни и энергию. Ведь недаром говорят, что в здоровом теле — здоровый дух. Тем, кто занимается спортом, не страшны болезни, они крепкие и сильные», — сказал Зайцев.

Забеги уложились в полтора часа — как только одна партия участников преодолевала старт, на их место вставали другие спортсмены. Призерам вручили медали и грамоты.

Организаторы также определили самого старшего участника соревнований — им оказался ветеран спорта, преподаватель физкультуры Староильдеряковской СОШ Владимир Альметкин, а самым юным лыжником стал четырехлетний Сагдан Мартынов.

Ранее Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России».