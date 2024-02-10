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Более 500 человек приняли участие в «Лыжне России» в Аксубаевском районе
В Аксубаевском районе Татарстана, на территории Лыжной базы, прошли состязания в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2024». Об этом пишет «Аксубаево».
Несмотря на морозную погоду, проверить свои силы пришли школьники, работающая молодежь, пенсионеры. В состязаниях приняли участие 530 человек.
Собравшихся поприветствовал руководитель исполкома района Станислав Зайцев, который пожелал участникам успехов и хорошего отдыха.
«Лыжный спорт — это прежде всего здоровье. И вы собрались здесь, чтобы получить радость от лыжни и энергию. Ведь недаром говорят, что в здоровом теле — здоровый дух. Тем, кто занимается спортом, не страшны болезни, они крепкие и сильные», — сказал Зайцев.
Забеги уложились в полтора часа — как только одна партия участников преодолевала старт, на их место вставали другие спортсмены. Призерам вручили медали и грамоты.
Организаторы также определили самого старшего участника соревнований — им оказался ветеран спорта, преподаватель физкультуры Староильдеряковской СОШ Владимир Альметкин, а самым юным лыжником стал четырехлетний Сагдан Мартынов.
Ранее Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России».
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