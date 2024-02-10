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Путин поприветствовал участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России»
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Впервые стартовав в 1982 году, за прошедшее время турнир вырос в масштабный спортивный праздник, который широко отмечается во многих регионах нашей страны», — сказал глава государства.
Он отметил, что событие объединяет представителей разных возрастов и поколений, целые семьи и по праву считается одним из успешных проектов в сфере массового физкультурного движения.
Путин выразил уверенность в том, что «Лыжня России» пройдет на высоком организационном уровне и станет запоминающимся событием для любителей спорта и убежденных сторонников здорового, активного образа жизни.
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