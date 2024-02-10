Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Впервые стартовав в 1982 году, за прошедшее время турнир вырос в масштабный спортивный праздник, который широко отмечается во многих регионах нашей страны», — сказал глава государства.

Он отметил, что событие объединяет представителей разных возрастов и поколений, целые семьи и по праву считается одним из успешных проектов в сфере массового физкультурного движения.

Путин выразил уверенность в том, что «Лыжня России» пройдет на высоком организационном уровне и станет запоминающимся событием для любителей спорта и убежденных сторонников здорового, активного образа жизни.