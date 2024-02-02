В Алексеевском появится новая гостиница на сто мест

Весной этого года в поселке Алексеевское начнется строительство новой гостиницы на 100 мест. Об этом на заседании Совета Алексеевского района РТ сообщил глава муниципалитета Сергей Демидов.

«Долгое время в нашем районе проблемным вопросом оставалось отсутствие доступных средств размещения туристов. Сейчас же инвестором принято решение о строительстве новой гостиницы на 100 мест, работы начнутся уже весной», — сообщил спикер.

Новая гостиница появится по соседству с ледовым дворцом «Алекс арена», открытым в 2022 году. По мнению Демидова, вкупе с появлением центра бадминтона постройка гостиницы придаст новый виток развитию спортивного туризма в районе.

О планах по развитию туристической отрасли РТ в целом можно прочитать в материале «Татар-информа» Яхт-клуб, глэмпинги и туры по Волге: чем будет завлекать туристов Татарстан.

Президент РФ Владимир Путин прежде отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен он.