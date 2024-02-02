«Взрастим новых чемпионов»: Песошин открыл новый центр бадминтона в Алексеевском районе

В селе Лебяжье Алексеевского района Татарстана сегодня был открыт новый центр бадминтона. Церемонию посетили известные представители этой спортивной дисциплины и Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Сегодня для жителей Алексеевского района большое событие: открывается долгожданный специализированный центр для занятий бадминтоном. Это первый такой объект, построенной по республиканской профильной программе. Место выбрано не случайно. Алексеевский район — один из лидеров по развитию этого вида спорта в республике. Уверен, что новый объект поможет привлечь новых людей к активному образу жизни, а также взрастить новых чемпионов», — заметил Алексей Песошин в своей приветственной речи.

В центре имеется большой зал площадью почти 1 тыс. кв. метров, разделенный на четыре корта. Его нормативная пропускная способность — 200 человек в сутки. Новый объект оснащен двумя раздевалками для мужчин и женщин, каждая из которых рассчитана на 16 человек, а также душевыми и санузлами, медицинским кабинетом, административными помещениями, тренерской и комнатой для хранения спортивного инвентаря.

«Это первый такой центр, открытый в сельской местности. На нашей земле бадминтон очень активно развивается, у нас есть чемпионы России, победители международных турниров, члены сборной нашей страны», — подчеркнул глава Алексеевского района Сергей Демидов.

На церемонию открытия приехали звезды отечественного бадминтона Евгения Косецкая и Сергей Сирант, которые сыграли с юными спортсменами из Алексеевского района.

«Уровень у ребят очень приличный, чувствуется, что работает Алексеевск (разговорное название поселка Алексеевское — прим. Т-и). Зал здесь построили отличный, уверен, для детей он станет вторым домом. Именно здесь будут расти чемпионы», — поделился впечатлениями Сергей Сирант.

В завершение церемонии Алексей Песошин наградил отличившихся спортсменов и тренеров района и вручил сертификат на 100 тыс. рублей директору учреждения на покупку спортивного инвентаря.