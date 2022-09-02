В «Алабуга Политех» планируют готовить до 10 тыс. специалистов ежегодно к 2026 году

Фото: Абдул Фархан / «Татар-информ»

В инженерный колледж «Алабуга Политех» приняли 600 первокурсников. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. К 2026 году планируется выйти на цифры в 10 тыс. специалистов ежегодно. Сейчас же студентами образовательного центра являются 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил на торжественной церемонии по случаю Дня знаний генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

«Мы планируем ежегодно удваивать количество первокурсников с выходом на 10 тыс. человек в год через четыре года. Считаем, что это залог нашей конкурентоспособности. Есть кадры, значит, будут новые инвесторы и заводы. Вся необходимая инфраструктура в „Алабуге“ для этого есть», — подчеркнул руководитель ОЭЗ.

«Хочу подчеркнуть, что к нам приезжают учиться со всей страны. Это одна из самых ценных частей особой экономической зоны. Через пять лет наши наработки по подбору и развитию персонала станут самой дорогой частью ОЭЗ „Алабуга". В этом году мы стартовали по программе специалитета. Мы стали одним из флагманов. Рады, что дуальной системе образования стали уделять больше внимания на федеральном уровне», — отметил он.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Шагивалеев добавил, что упор будет сделан на наиболее востребованные специальности. По некоторым из них потребность рынка настолько велика, что сколько бы ни было подготовлено кадров, все они будут востребованы.

В частности, намерена расширяться и сама особая экономическая зона. Предполагается создать мощный промышленный кластер на территории «Алабуги» с выручкой в 300 млрд рублей и инвестициями свыше 300 млрд. Так, был подписан договор с ВТБ об инвестициях в 50 млрд рублей.

В центре «Алабуга Политех» готовят специалистов по 13 разным направлениям, четыре из которых были введены только с этого года. Это лечебное дело и медицинская техника, юриспруденция, экономика и международная педагогика, сообщил руководитель учебного заведения Эдуард Яушев.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Юриспруденция и экономика — это в первую очередь для самой особой экономической зоны. Больше контрактов, договоров. Нужно, чтобы люди понимали, как построен рынок. Педагогов мы будем готовить для нашей международной школы. Такое в планах есть открытие диагностического центра, для него мы и будем обучать кадры по направлению лечебного дела и медицинской техники», —рассказал Яушев.

Уже сейчас есть студенты, которые обучаются по направлениям промышленная робототехника, АСУ ТП, электромонтаж, лабораторный химический анализ, BIM-проектирование, микроэлектроника, программирование в Python, бизнес-информатика в 1С.

Спикер уточнил, что самый главный принцип обучения в «Алабуга Политехе» — это получение профессиональной практики с первого курса. Уже со второго года обучения студенты начинают работать. А преподаватели — это работники предприятий, представленных в ОЭЗ «Алабуга», со стажем не менее трех лет. На сегодняшний день в распоряжении политеха есть свыше десяти лабораторий, где установлено такое же оборудование, как на настоящем производстве, подчеркнул Яушев.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Алабуга Политех» первым в Республике Татарстан вступил в реализацию масштабного федерального проекта «Профессионалитет» по отрасли машиностроения. В рамках проекта студентам предоставляется возможность получения практических знаний на объектах инфраструктуры ОЭЗ «Алабуга» и резидентов ОЭЗ. «Алабуга Политех» имеет положительный опыт трудоустройства студентов начиная с первого курса, что полностью совпадает с целями программы «Профессионалитет».



За время существования «Алабуга Политех» наработал хороший опыт, который используется в экспертном сопровождении проекта «Профессионалитет» в 70 кластерах РФ. Также «Алабуга Политех» является показательным образовательным центром в рамках кластеров, создаваемых в регионах по программе «Профессионалитет».