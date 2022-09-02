ВТБ и Алабуга профинансируют инфраструктуру на 51 млрд рублей

ВТБ и Особая экономическая зона «Алабуга» подписали соглашение о финансово-экономическом сотрудничестве. В документе закреплены намерения в реализации последующих этапов плана перспективного развития Алабуги и иных направлений экономического сотрудничества. Также ВТБ и ОЭЗ «Алабуга» заключили кредитное соглашение по финансированию первого этапа проекта перспективного развития ОЭЗ «Алабуга» в размере 51 млрд рублей. Общий объем финансирования составляет 194 млрд на срок до 2032 года.

В рамках первого этапа проекта за счет кредитных средств банка будет произведено строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ, новых производственных корпусов, комплекса объектов подготовки кадров и персонала, и др.

«Поддержка устойчивого развития регионов, их производственных площадок, увеличение объема наукоемких производств в стране, развитие новых направлений промышленности – ключевые задачи ВТБ как системообразующего финансового института», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

«Подписанное соглашение закрепляет дальнейшие шаги в реализации промышленных инициатив республики, укрепляет надежные партнерские отношения ВТБ с Татарстаном. Реализация проекта ОЭЗ «Алабуга» откроет «окно возможностей» для привлечения новых инвестиционных проектов в региональную экономику, увеличит число рабочих мест до 24 700. На базе особой экономической зоны «Алабуга» будут созданы конкурентоспособные предприятия, производственные мощности которых поспособствуют решению актуальной задачи – развития промышленного потенциала республики», – прокомментировала управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

«По итогам 2021 года импорт в Россию превысил 22 трлн рублей, поэтому особенно важно создавать новые импортозамещающие предприятия. Базовым условием развития промышленности страны с высоким уровнем локализации является опережающее строительство полного спектра инфраструктуры для решения всех основных болей инвесторов, в том числе обеспечение инвесторов готовыми производственными площадями just-in-time. Однако, самый сложный вопрос, требующий решения – дефицит в России квалифицированных рабочих кадров. Не будет кадров – не будет новых проектов. Поэтому мы создали крупнейший центр по подготовке квалифицированных рабочих кадров «Алабуга Политех» мощностью 10 тыс. чел в год. Несмотря на турбулентность в экономике «Алабуга» совместно в ВТБ обеспечит финансированием первый этап прорывного сценария плана развития «Алабуги», в том числе будет создана вся необходимая социальная инфраструктура для подготовки квалифицированных рабочих кадров для 10 тыс. чел в год», – прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.