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Ру Тат
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Экономика
1 сентября 2022  20:06

«Алабуга» займет на инфраструктуру до 200 млрд рублей

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Особая экономическая зона «Алабуга» привлечет 51 млрд рублей на первый этап проекта перспективного развития, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

За счет займа планируется строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ, новых производственных корпусов, комплекса объектов подготовки кадров и персонала. 

Также кредитная организация и особая экономическая зона договорились о реализации последующих этапов плана перспективного развития «Алабуги». 

«Общий объем финансирования составляет 194 млрд рублей на срок до 2032 года», — говорится в сообщении.

Планируется, что запуск новых инвестиционных проектов позволит увеличить число рабочих мест до 24,7 тыс. Также будет создана социальная инфраструктура для подготовки квалифицированных рабочих кадров для 10 тыс. человек в год.

Накануне на Татарстанском нефтегазохимическом форуме глава особой экономической зоны «Алабуга» Тимур Шагивалеев анонсировал создание индустриального парка в Нижнекамске «Этилен-600» вместе с СИБУРом. 

ОЭЗ создаст инфраструктуру, вложения оцениваются в 169 млрд рублей, площадь парка составит около 2 тыс. га. 

«По предварительным оценкам, с учетом вложений самого СИБУРа, наших затрат в инфраструктуру и капитала третьих сторон общий объем инвестиций в проект может составить около 1,3 трлн рублей», – сказал Шагивалеев. 

«Нижнекамскнефтехим» будет поставлять сырье для резидентов парка, которые смогут производить продукцию для медицины, строительства, ЖКХ и других отраслей.

На сегодняшний в «Алабуге» действуют 33 предприятия, фактический объем инвестиций резидентов составляет свыше 157 млрд рублей, создано более 9,5 тыс. рабочих мест, выручка резидентов за прошлый год составила 136 млрд рублей.

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