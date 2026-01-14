В Актаныше школьники приняли участие в пошиве подушек для раненых военных

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Центре детского творчества под руководством педагога Разиды Зариповой воспитанники студии дизайна шьют специальные ортопедические подушки для раненых военнослужащих – участников специальной военной операции.

Так называемые «подушки-кости» позволяют удобно фиксировать руки, ноги или голову и тем самым облегчают состояние бойцов в период реабилитации.

Идея создания таких изделий принадлежит активистке волонтерского движения «Актаныш» Резеде Храмовой. В новогодние праздники женщины, дежурившие в Центре детского творчества, изготовили первые 17 подушек.

«Резеда раскраивала, а я шила», – рассказала Разида Зарипова. Наполняют подушки обрезками тканей, чистым и проглаженным бельем. Инициативу поддержали и в Актанышбашском сельском клубе.

С началом зимних каникул к работе подключились и дети. «Сегодня у нас первый урок в новом году. Начнем год с доброго дела», – сказала педагог, показывая девочкам образец изделия.

Воспитанницы студии самостоятельно выполняют раскрой и работают за швейными машинками. В ближайшее время они планируют сшить еще не менее 10 подушек.

В числе участниц акции – третьеклассница Элеонора Ситдикова. За год занятий в студии она уже научилась шить косметичку, фартук и кофту. «Это профессия, которая приносит пользу людям», – отметила она.

Ее сверстница Айсылу Шайхуллина из школы №2 рассказала, что научилась шить пижамы и фартуки и мечтает в будущем создавать одежду для своих детей.

Дина Мухаметдинова занимается в кружке уже два года. Все участницы признаются, что гордятся возможностью внести свой вклад в поддержку тех, кто защищает мирную жизнь страны.

«Пусть наши бойцы будут здоровы, пусть те, кто лежит в госпиталях, быстрее поправляются и встают на ноги. И пусть наши подушки им в этом помогут», – говорят юные участницы проекта.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

