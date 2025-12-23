Медработники Актанышского района собрали гуманитарную помощь для участников СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В Актанышском районе волонтеры и медики объединились, чтобы поддержать бойцов, участвующих в специальной военной операции.

Волонтерская группа «Движение Актаныш», работающая на базе Центра детского творчества, получила гуманитарную помощь от коллектива Актанышской центральной районной больницы. Около 400 медицинских работников района собрали 25 коробок с продуктами длительного хранения, консервами, газовыми баллонами, нижним бельем и другими предметами первой необходимости. В акции также приняли участие фельдшеры и их помощники из 55 сельских фельдшерско-акушерских пунктов.

«Мы благодарны всем землякам, которые помогают нашим военнослужащим. К сбору гуманитарной помощи активно подключаются сельские поселения, школы, детские сады, учреждения культуры и неравнодушные жители. Одни приносят продукты и деньги, другие – плетут маскировочные сети», – рассказала руководитель волонтерской группы Илина Арсланова.

Главный врач Актанышской центральной районной больницы Айдар Хаев отметил неравнодушие коллег и их активную гражданскую позицию.

Собранная гуманитарная помощь в ближайшее время будет направлена участникам специальной военной операции.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.