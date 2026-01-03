Активистки из Актаныша накануне Нового года доставили помощь бойцам в ДНР

В канун Нового года две женщины из Актанышского района – директор некоммерческой организации «Мы вместе» Лилия Гикрамина и волонтер Фирдания Нуруллина – совершили гуманитарную поездку на территорию Донецкой Народной Республики.

Целью поездки стала доставка помощи военнослужащим – контрактникам, проходящим службу в зоне специальной военной операции.

В путь волонтеры отправились 19 декабря в 7:00 утра. За рулем автомобиля находилась сама Лилия Гикрамина. Впереди было более четырех тысяч километров дороги – напряженной, местами опасной, наполненной тревожным ожиданием и в то же время долгожданными встречами с земляками. Поездка завершилась благополучно: обе вернулись домой в Актаныш живыми и невредимыми.

Свой путь они начали из Набережных Челнов вместе с бойцами воинской части № 1232, сопровождавшими гуманитарный груз к местам дислокации подразделений. Рядом с военными актанышские волонтеры чувствовали себя увереннее и защищеннее. Постоянная связь по рации, помощь солдат, шутки и живое общение помогали сохранять бодрость духа – тяжесть дороги почти не ощущалась.

21 декабря пути разошлись: добровольцы продолжили маршрут самостоятельно, пересекли границу и направились к Донецку. Город встретил гостей зимней погодой – снегом, метелями и сильным ветром.

«Сначала я сомневалась, потом волновалась, – рассказывает Фирдания Нуруллина. – Но, увидев, что в городе кипит обычная жизнь, успокоилась. Люди идут на работу, возвращаются домой, готовятся к Новому году. Город украшен, на елках горят разноцветные огни – почти как дома».

Первой стала встреча с уроженцем села Чалманарат, бойцом 12-й бригады Русланом Гайсиным. Из-за нестабильной работы навигатора нужный адрес нашли не сразу – пришлось несколько раз объезжать город.

«Солдаты, увидев нас, были искренне поражены, очень переживали за нас, желали, чтобы мы обязательно вернулись домой живыми и здоровыми. Особенно обрадовались чак-чаку. От всех бойцов прозвучали слова огромной благодарности в адрес жителей Актанышского района, участвовавших в сборе помощи», – вспоминает Лилия Гикрамина.

Волонтерам довелось увидеть и разрушенные бомбардировками дома: у одной из пятиэтажек одна сторона была полностью обрушена, другая – уцелела, но поврежденные участки закрыты полиэтиленом.

Лилию Гикрамину и Фирданию Нуруллину ждали также в селе Красный Луч Амвросиевского района. По дороге туда неподалеку была подорвана боевая машина. Несмотря на опасную обстановку и ночную темноту, они продолжили путь. Дежурные не раз останавливали автомобиль, напоминая о необходимости добраться до места назначения до начала комендантского часа – до 23:00.

С уроженцем села Старый Байсар Кафилем Мирзаяновым встреча состоялась при свете фонаря мобильного телефона – любые источники света отключаются в целях безопасности.

«Кафиль абый был удивлен и тронут, узнав, что мы приехали из Татарстана, из Актаныша. Посылки от односельчан он получал по почте, а гуманитарную помощь из родного района – впервые. Особенно порадовался чак-чаку и домашней колбасе», – говорит Лилия Гикрамина.

Очень хотелось встретиться и с земляком Айнуром Мустафиным, но это оказалось невозможным – он находился на лечении в госпитале, куда вход и выход были ограничены. По просьбе актанышцев волонтеры также передали гостинцы бойцу с позывным Лето и его товарищу – Зиме.

«Несмотря на улыбки и теплое общение, в глазах солдат невозможно не заметить грусть», – отмечает Фирдания Нуруллина.

В ходе поездки помощь была передана Ильназу Муратову (Татарские Суксу), Ленару (Усы), Руслану Гайсину (Чалманарат), Рушану Сарварову, Кафилю Мирзаянову (Старый Байсар), Айнуру Мустафину, Рамису и другим бойцам. Командиры подразделений поблагодарили волонтеров за мужество и участие, пожелали им благополучного возвращения домой.

В состав гуманитарного груза вошли продукты питания, чак-чак, именные посылки, а также снаряжение по запросам военнослужащих: FPV-дроны и детекторы, сетевое волокно для защиты дорог от дронов, маскировочные сети, газовые баллоны, сухие души, салфетки, перчатки и сухие супы. Сетевое волокно используется для укрытия дорог и позволяет безопасно эвакуировать раненых и доставлять бойцов с передовой в тыл.

Актанышские волонтеры не прекращают свою работу. После Нового года запланирована очередная гуманитарная поездка в Курскую область – по просьбе земляка Айдара Гумерова там уже открыт сбор помощи. Сегодня бойцам особенно необходимы маскировочные сети, газовые баллоны, влажные полотенца, сухие супы и тушенка.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.