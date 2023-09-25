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В «Аксенов-фесте» начнут принимать участие писатели из стран БРИКС
Молодые писатели из стран БРИКС смогут принимать участие в фестивале «Аксенов-фест». О желании расширить границы события на деловом понедельнике заявил мэр Казани Ильсур Метшин.
«Василий Павлович Аксенов заложил эту традицию — собирать маститых писателей и поэтов, а также начинающих, и открывать новые имена читателям. Есть желание в следующем году расширить границы. Это уже предварительно обсуждали, хотим приглашать молодых писателей из стран БРИКС», — поделился планами градоначальник.
В этом году «Аксенов-фест» состоялся в 16-й раз. Он проходил с 20 по 22 сентября. Кульминацией мероприятия стало вручение премии «Звездный билет».
Для гостей «Аксенов-феста» состоялась специальная концертная программа народной артистки России Ларисы Долиной, исполнившей популярные джазовые композиции.
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