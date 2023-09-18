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Руc Тат
Культура 18 сентября 2023 11:48

На «Аксенов-фесте» в Казани выступит певица Лариса Долина

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На «Аксенов-фесте» в Казани выступит певица Лариса Долина
Фото: © «Татар-информ»

Популярная певица Лариса Долина выступит на фестивале «Аксенов-фест» в Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

«Для гостей фестиваля выступит народная артистка России Лариса Долина со специально джазовой программой», – сказал он.

Абзалов добавил, что вход на мероприятие предусмотрен по билетам, которые можно бесплатно получить, пройдя регистрацию на сайте централизованной библиотечной системы города Казани.

#аксенов-фест #Казань #Деловой понедельник
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