На «Аксенов-фесте» в Казани выступит певица Лариса Долина

Фото: © «Татар-информ»

Популярная певица Лариса Долина выступит на фестивале «Аксенов-фест» в Казани. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Управления культуры города Азат Абзалов.

«Для гостей фестиваля выступит народная артистка России Лариса Долина со специально джазовой программой», – сказал он.

Абзалов добавил, что вход на мероприятие предусмотрен по билетам, которые можно бесплатно получить, пройдя регистрацию на сайте централизованной библиотечной системы города Казани.