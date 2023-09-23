Стали известны обладатели премии «Звездный билет»

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Шестнадцатый по счету литературно-музыкальный «Аксенов-фест» в столице Татарстана завершился церемонией вручения премии «Звездный билет». Лучшими в номинациях «Музыка», «Проза» и «Поэзия» стали Анна Королева, Екатерина Златорунская и Сергей Скуратовский соответственно, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Победитель в номинации «Поэзия» Сергей Скуратовский — автор сборника стихов «СиЯтельный чертополох», призер Болдинского слета молодых литераторов, лауреат (второе место) международной молодежной премии «Лицей». Премию ему вручила главный редактор московского журнала «Октябрь» Ирина Барметова.

«Хорошая пьеса или стихотворение часто причиняют боль, потому что они рождают противоречия между тем, что хочется, и тем, что есть в жизни. Это важная и правдивая задача. Но не менее важная и честная задача — это добром и миром разнимать противоречия», — заметил Скуратовский, заверив, что «очень грамотное исполнение» последней задачи он увидел на «Аксенов-фесте».

Победительница в номинации «Проза» Екатерина Златорунская — выпускница литературных школ по прозе и драматургии, автор книги рассказов «Но случается чудо». «Звездный билет» ей вручил прозаик Денис Осокин — один из двух первых лауреатов премии наряду с поэтессой Анной Русс.

Златорунская отметила, что чудо, фигурирующее в названии ее книги, случилось с нею здесь, в прекрасной Казани, которую она очень любит. «С этим городом у меня связано очень много счастливых моментов. Я очень благодарна этому фестивалю и всем, кто к нему причастен!» — добавила она.

Победительница в номинации «Музыка» Анна Королева — джазовая саксофонистка, вокалистка и композитор. Премию ей должен был вручить близкий друг Василия Аксенова — саксофонист, народный артист России Алексей Козлов. Но он не смог посетить фестиваль, так что ограничился письмом с поздравлениями.

«Она продолжает традиции свободного, креативного отношения к музыке, поиску и самовыражению. Это то, что ценил Василий Аксенов», — отозвался музыкант о победительнице.

«Моя любовь к Аксенову и Козлову раскрывается через желание служить музыке. <…> Для нас служение и есть любовь», — подчеркнула Анна Королева и исполнила народную песню в джазовой интерпретации в дуэте со своей дочерью.

Победителей поздравил мэр Казани Ильсур Метшин. «Я с предвкушением жду новых имен. Стены ратуши не вмещают всех желающих, но давайте расширять горизонты, чтобы побольше было как желающих писать, так и желающих читать. Как мэр я обещаю все для этого сделать!» — сказал он, поблагодарив организаторов и участников «Аксенов-феста».

Для гостей «Аксенов-феста» была организована специальная концертная программа народной артистки России Ларисы Долиной, исполнившей популярные джазовые композиции.

В этом году главной площадкой «Аксенов-феста» стал Дом-музей Василия Аксенова. Лекции и дискуссии также были организованы в Национальной библиотеке РТ, обновленной библиотеке «Сандугач» и Аксенов-саду. Среди участников фестиваля были писатель и литературовед Павел Басинский, поэт и эссеист Дмитрий Воденников, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев и другие.