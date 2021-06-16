Президент РФ Владимир Путин направляется на виллу Ла Гранж для встречи со своим американским коллегой Джо Байденов, сопровождаемый кортежем автомобилей Aurus Senat. Видеофрагмент встречи российского лидера в женевском аэропорту появился в Telegram-канале телеканала RT.
Aurus Senat — это новейшие российские седаны класса «люкс», которые производятся в Республике Татарстан в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга».
Ранее российский лидер и Президент Татарстана Рустам Минниханов дали старт серийному производству Aurus.
«Уверен, что автомобили, которые сойдут с этого конвейера, будут пользоваться спросом. Эта машина соответствует всем мировым стандартам», — сказал Путин после торжественного запуска.
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В аэропорту Женевы Путина встретил кортеж автомобилей Aurus
Президент РФ Владимир Путин направляется на виллу Ла Гранж для встречи со своим американским коллегой Джо Байденов, сопровождаемый кортежем автомобилей Aurus Senat. Видеофрагмент встречи российского лидера в женевском аэропорту появился в Telegram-канале телеканала RT.
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