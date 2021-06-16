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16 июня 2021  14:14

В аэропорту Женевы Путина встретил кортеж автомобилей Aurus

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Президент РФ Владимир Путин направляется на виллу Ла Гранж для встречи со своим американским коллегой Джо Байденов, сопровождаемый кортежем автомобилей Aurus Senat. Видеофрагмент встречи российского лидера в женевском аэропорту появился в Telegram-канале телеканала RT
Aurus Senat — это новейшие российские седаны класса «люкс», которые производятся в Республике Татарстан в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга». 
Ранее российский лидер и Президент Татарстана Рустам Минниханов дали старт серийному производству Aurus.
«Уверен, что автомобили, которые сойдут с этого конвейера, будут пользоваться спросом. Эта машина соответствует всем мировым стандартам», — сказал Путин после торжественного запуска.

#владимир путин #джо байден
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