Путин, Минниханов и Мантуров запустили производство Aurus в Елабуге

На территории ОЭЗ «Алабуга» состоялся официальный запуск серийного производства российских премиум-седанов Aurus Senat. Символическую кнопку старта нажали Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров, а разрешение на запуск завода в режиме видеоконференцсвязи дал Президент РФ Владимир Путин.

Глава российского государства поздравил всех участников торжества и отметил высокую динамику, с которой проект развивается в последние годы.

«Уверен, что автомобили, которые сойдут с этого конвейера, будут пользоваться спросом. Эта машина соответствует всем мировым стандартам. В эту работу были вовлечены тысячи специалистов со всей страны, и с поставленной задачей они успешно справились», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что более половины поставщиков комплектующих для Aurus составляют российские компании. Для них проект станет возможностью приобрести новый опыт работы над инициативой мирового уровня и расширить линейку заказов. Для страны в целом же программа производства авто премиум-класса окажется еще одним шагом по наращиванию высокотехнологичного экспорта.

Отдельно Владимир Путин остановился на роли Татарстана в реализации этого проекта. По словам главы государства, республика получила новый стимул для развития.

«Татарстан и так у нас в передовиках по многим показателям, и за счет появления новых современных рабочих мест, роста налоговых поступлений республика сделает еще один шаг вперед. Спасибо всем, кто работал над созданием нового производства», — резюмировал Президент России и дал после этого команду на запуск завода.

Фото: Владимир Васильев.