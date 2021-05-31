news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
31 мая 2021  15:18
Егор Никитин

Путин, Минниханов и Мантуров запустили производство Aurus в Елабуге

Путин, Минниханов и Мантуров запустили производство Aurus в Елабуге
news_top_970_100

На территории ОЭЗ «Алабуга» состоялся официальный запуск серийного производства российских премиум-седанов Aurus Senat. Символическую кнопку старта нажали Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Минпромторга России Денис Мантуров, а разрешение на запуск завода в режиме видеоконференцсвязи дал Президент РФ Владимир Путин. 

Глава российского государства поздравил всех участников торжества и отметил высокую динамику, с которой проект развивается в последние годы. 

«Уверен, что автомобили, которые сойдут с этого конвейера, будут пользоваться спросом. Эта машина соответствует всем мировым стандартам. В эту работу были вовлечены тысячи специалистов со всей страны, и с поставленной задачей они успешно справились», — подчеркнул Путин.

Он добавил, что более половины поставщиков комплектующих для Aurus составляют российские компании. Для них проект станет возможностью приобрести новый опыт работы над инициативой мирового уровня и расширить линейку заказов.  Для страны в целом же программа производства авто премиум-класса окажется еще одним шагом по наращиванию высокотехнологичного экспорта. 

Отдельно Владимир Путин остановился на роли Татарстана в реализации этого проекта. По словам главы государства, республика получила новый стимул для развития.

«Татарстан и так у нас в передовиках по многим показателям, и за счет появления новых современных рабочих мест, роста налоговых поступлений республика сделает еще один шаг вперед. Спасибо всем, кто работал над созданием нового производства», — резюмировал Президент России и дал после этого команду на запуск завода.

Фото: Владимир Васильев.

#минниханов рустам #путин владимир #денис мантуров #Aurus
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное