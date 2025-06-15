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Происшествия 15 июня 2025 16:14

В аэропорту Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

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В нижнекамском аэропорту сняли временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация.

В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.

Напомним, что в 08.54 в аэропортах Казани и Нижнекамска МЧС объявило об угрозе атаки БПЛА, а в 6.26 в республике объявлена опасность атаки БПЛА. Из-за этого возникли временные перебои с мобильным интернетом.

Ограничения на полеты в казанском аэропорту вынудили три самолета совершить посадку на запасных аэродромах. Об этом сообщила авиакомпания Nordwind Airlines в телеграм-канале.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня была совершена очередная атака украинских беспилотников на территорию Татарстана. Обломки БПЛА упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе.

В результате погиб рабочий, всего пострадали 13 человек, один человек – в тяжелом состоянии. Всем оказана необходимая медицинская помощь. На месте возник пожар, его оперативно потушили.

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