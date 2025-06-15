В аэропорту Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов
В нижнекамском аэропорту сняли временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация.
В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.
Напомним, что в 08.54 в аэропортах Казани и Нижнекамска МЧС объявило об угрозе атаки БПЛА, а в 6.26 в республике объявлена опасность атаки БПЛА. Из-за этого возникли временные перебои с мобильным интернетом.
Ограничения на полеты в казанском аэропорту вынудили три самолета совершить посадку на запасных аэродромах. Об этом сообщила авиакомпания Nordwind Airlines в телеграм-канале.
«Татар-информ» рассказывал, что сегодня была совершена очередная атака украинских беспилотников на территорию Татарстана. Обломки БПЛА упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе.
В результате погиб рабочий, всего пострадали 13 человек, один человек – в тяжелом состоянии. Всем оказана необходимая медицинская помощь. На месте возник пожар, его оперативно потушили.