В аэропорту Нижнекамска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов

В нижнекамском аэропорту сняли временные ограничения. Об этом сообщает Росавиация.

В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Нижнекамск.

Напомним, что в 08.54 в аэропортах Казани и Нижнекамска МЧС объявило об угрозе атаки БПЛА, а в 6.26 в республике объявлена опасность атаки БПЛА. Из-за этого возникли временные перебои с мобильным интернетом.

Ограничения на полеты в казанском аэропорту вынудили три самолета совершить посадку на запасных аэродромах. Об этом сообщила авиакомпания Nordwind Airlines в телеграм-канале.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня была совершена очередная атака украинских беспилотников на территорию Татарстана. Обломки БПЛА упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе.

В результате погиб рабочий, всего пострадали 13 человек, один человек – в тяжелом состоянии. Всем оказана необходимая медицинская помощь. На месте возник пожар, его оперативно потушили.