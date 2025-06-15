В казанском аэропорту задержали несколько рейсов из-за временных ограничений

В аэропорту Казани задержаны несколько рейсов из-за временных ограничений, которые ввели утром.

Ограничения на полеты в казанском аэропорту вынудили три самолета совершить посадку на запасных аэродромах. Об этом сообщила авиакомпания Nordwind Airlines в телеграм-канале.

Самолеты из Бишкека и Новокузнецка в Казань приземлились в аэропорту Самары, а борт из Москвы в Казань сел в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в 08.54 в аэропортах Казани и Нижнекамска МЧС объявило об угрозе атаки БПЛА.

«Татар-информ» рассказывал, что с 6.26 в республике объявлена опасность атаки БПЛА. Из-за этого могут возникнуть временные перебои с мобильным интернетом.