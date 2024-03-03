В аэропорту Казани задерживаются вылеты самолетов

Сегодня самолеты вылетают из воздушной гавани столицы Татарстана с задержкой. Это следует из данных онлайн-табло Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая.

В частности, один борт вылетел в Киров в 13.46 вместо 12.10, другой — в Алматы в 13.04 вместо 12.45. Вылеты самолетов в московский аэропорт «Шереметьево» перенесены с 13.20 на 15.20 и с 14.20 на 17.50. В Махачкалу рейс отправится в 16.30 вместо 13.45, а в Калининград — в 14.25 вместо 14.00.

Задержаны рейсы Казань — Сочи и Казань — Тюмень. Они предварительно отправятся в 16.20 вместо 15.05 и 16.40 вместо 15.30 соответственно.

Вместе с тем задерживаются и самолеты, которые должны прибыть в Казань. Так, борт из Уфы прилетит в 14.05 вместо 13.20, а борт из «Шереметьево» — в 14.10 вместо 12.20. Самолет из Сочи должен прибыть в 16.10 вместо 14.25, а из Тюмени — в 16.00 вместо 14.40.

Накануне Гидрометцентр РТ предупредил о тумане с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Сегодня синоптики вновь распространили аналогичный прогноз.