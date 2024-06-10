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В аэропорту Казани сняли временные ограничения на полеты
Ограничения в казанском аэропорту на прием и вылет самолетов сняты. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
«В 11.00 (мск) временные ограничения на работу аэропорта Казани сняты. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов», – говорится в телеграм-канале представителя.
Воздушная гавань не принимала и не отправляла авиарейсы с 08:02 (мск). Как сообщили в Росавиации, ограничения вводили для обеспечения безопасности. Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы были перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнекамск (Бегишево) и Самару. Всего в период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять воздушных судов.
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