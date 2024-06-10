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Самолеты, направляющиеся в Казань, временно перенаправлены в Нижнекамск и Самару
Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнекамск (Бегишево) и Самару. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 (мск). Ограничения ввели для обеспечения безопасности.
Отмечается, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82).
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