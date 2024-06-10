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Происшествия 10 июня 2024 09:05

Самолеты, направляющиеся в Казань, временно перенаправлены в Нижнекамск и Самару

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Самолеты, направляющиеся в Казань, временно перенаправлены в Нижнекамск и Самару

Направляющиеся в аэропорт «Казань» рейсы перенаправлены на запасные аэродромы в Нижнекамск (Бегишево) и Самару. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 (мск). Ограничения ввели для обеспечения безопасности.

Отмечается, что с пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82).

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