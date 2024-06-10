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Происшествия 10 июня 2024 08:50

В аэропорту Казани ввели временные ограничения

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В аэропорту Казани ввели временные ограничения

Казанский аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 10 июня на работу аэропорта Казани введены временные ограничения», – указано в телеграм-канале представителя.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 08:02 (мск).

#аэропорт
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