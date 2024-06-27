В аэропорту Казани не стали комментировать повышение тарифов на парковку

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В пресс-службе Международного аэропорта «Казань» не стали комментировать повышение тарифов на услуги парковки на территории у воздушной гавани, назвав изменения в ценах незначительным.

Сегодня на сайте аэропорта появилось сообщение о повышении с 1 июля текущего года стоимости тарифов на услуги парковки на привокзальной площади.

Сравнивая прейскурант, действующий с 2022 года, можно увидеть, что по некоторым услугам цены остались без изменений.

В числе подорожавших услуги по парковке от 20 минут до 1 часа и от 5 часов до 24 часов (с момента заезда). Их стоимость выросла на 50 рублей.

Более значительные изменения произошли в стоимости услуг парковки от 24 часов до 3 суток (стоимость за каждые сутки выросла с 650 до 1000 рублей) и парковки свыше 3 суток (стоимость за каждые сутки выросла с 550 до 900 рублей). Стоимость остальных услуг осталась без изменения.