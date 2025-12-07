В аэропорту Казани объяснили отсутствие роста пассажиропотока

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2025 году международный аэропорт Казани рассчитывает сохранить пассажиропоток на прошлогоднем уровне в 5,3 млн человек, отсутствие роста вызвано частыми ограничениями на полеты. Об этом заявил генеральный директор воздушной гавани Сергей Романцов, передает ТАСС.

«В связи с обстановкой, ограничением использования воздушного пространства. Много рейсов было отменено, много перенесено», – пояснил Романцов.

При этом гендиректор аэропорта напомнил, что в воздушной гавани создан оперативный штаб по реагированию на все изменения в расписании.

В 2024 году Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая обслужил рекордные 5,3 млн пассажиров, в 2023-м – 5,1 млн, в 2022-м – 4 млн.

Сегодня, 7 декабря, режим беспилотной опасности действовал в Татарстане более пяти часов. Впрочем, его введение не означает автоматического закрытия аэропортов. К задержкам рейсов приводят и ограничения на полеты, вводимые в воздушных гаванях других регионов России.

Накануне, 6 декабря, Раис РТ Рустам Минниханов поручил в условиях продолжающейся специальной военной операции усилить меры наблюдения за воздушным пространством из-за сохраняющегося в республике высокого уровня опасности атаки беспилотников на объекты инфраструктуры. К слежению за небом планируется привлечь глав поселений, муниципальных служащих, ночных охранников и работников АЗС.