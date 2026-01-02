news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 января 2026 16:32

В аэропорту Бегишево введены ограничения из-за угрозы БПЛА

Читайте нас в
Телеграм

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске введены ограничения на прием и вылет судов из-за угрозы БПЛА.

«Татар-информ» сообщал, что режим «беспилотной опасности» объявлен был в Татарстане сегодня ночью. В третьем часу дня временные ограничения на прием и выпуск рейсов из-за угрозы БПЛА были введены в международном аэропорту Казани.

В половине третьего в официальном приложении МЧС России появилось сообщение об угрозе атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. А спустя еще час глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил об одном сбитом беспилотнике.

#атака БПЛА
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

1 января 2026
В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

1 января 2026