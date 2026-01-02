В аэропорту Бегишево введены ограничения из-за угрозы БПЛА

В аэропорту Бегишево в Нижнекамске введены ограничения на прием и вылет судов из-за угрозы БПЛА.

«Татар-информ» сообщал, что режим «беспилотной опасности» объявлен был в Татарстане сегодня ночью. В третьем часу дня временные ограничения на прием и выпуск рейсов из-за угрозы БПЛА были введены в международном аэропорту Казани.

В половине третьего в официальном приложении МЧС России появилось сообщение об угрозе атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск. А спустя еще час глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев сообщил об одном сбитом беспилотнике.