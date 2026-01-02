news_header_top
Происшествия 2 января 2026 14:28

МЧС сообщило об угрозе атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск

Объявлена угроза атаки БПЛА на города Казань и Зеленодольск. Информация появилась в официальном приложении МЧС России.

Жителей указанных городов просят принять меры безопасности, спуститься в укрытие и не подходить к окнам.

Напомним, на территории региона с 1.42 действует режим беспилотной опасности. Также введены временные ограничения в аэропорту Казани.

Напомним, что в Республике Татарстан установлен запрет на распространение в интернете и СМИ информации о беспилотниках и средствах противовоздушной обороны. Соответствующий указ был подписан в августе Раисом РТ.

Запрет не касается официальных сообщений от государственных органов власти – федеральных, республиканских и местных. Распространять такие новости можно только со ссылкой на эти официальные источники.

