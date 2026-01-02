news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 2 января 2026 14:13

Аэропорт Казани закрыли на прием и выпуск самолетов

Читайте нас в
Телеграм
Аэропорт Казани закрыли на прием и выпуск самолетов
Фото: «Татар-информ»

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает Росавиация. Кроме того, ограничения ввели в аэропорту Чебоксар.

Пассажиров просят не занимать места для сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям, проявлять учтивость. Службы аэропорта работают в усиленном режиме.

Напомним, в республике с 1.42 ночи действует режим беспилотной опасности. Накануне, 1 января, аналогичный режим действовал в республике более семи часов – с 08.06 до 15.12 по московскому времени. На фоне ограничений в аэропортах Казани и Нижнекамска временно приостанавливали прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации пояснили, что меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

#аэропорт Казань #беспилотная опасность
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

«У нас уникальная страна»: почему Путин объявил 2026-й Годом единства народов России

1 января 2026
В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

В Татарстане вновь ввели режим беспилотной опасности, аэропорт Казани закрыт

1 января 2026