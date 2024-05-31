В аэропортах Татарстана в связи с задержками рейсов открылись мобильные приемные

В связи с задержками авиарейсов транспортная прокуратура открыла мобильные приемные для пассажиров в аэропортах Казани и Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«На время ожидания авиакомпании предоставят пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Приволжской транспортной прокуратурой организованы мобильные приемные пассажиров в аэропортах, соблюдение прав пассажиров контролируется. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – отметили в ведомстве.

Сегодня утром в Татарстане были введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. Спустя два часа они возобновили работу в штатном режиме. В период действия временных ограничений уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было. Как сообщили в Росавиации, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.