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В аэропортах Татарстана в связи с задержками рейсов открылись мобильные приемные
В связи с задержками авиарейсов транспортная прокуратура открыла мобильные приемные для пассажиров в аэропортах Казани и Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
«На время ожидания авиакомпании предоставят пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Приволжской транспортной прокуратурой организованы мобильные приемные пассажиров в аэропортах, соблюдение прав пассажиров контролируется. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», – отметили в ведомстве.
Сегодня утром в Татарстане были введены временные ограничения на работу двух аэропортов в Татарстане — Казани и Нижнекамска. Спустя два часа они возобновили работу в штатном режиме. В период действия временных ограничений уходов воздушных судов на запасные аэродромы не было. Как сообщили в Росавиации, меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
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