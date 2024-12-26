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В аэропортах Москвы ввели ограничение на вылет и прилет самолетов
Все аэропорты Москвы и Калуги временно не обслуживают рейсы. Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский и в Калуге.
Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – сообщил официальный представитель Росавиации.
Накануне утром в международном аэропорту «Казань» были введены временные ограничения, он не принимал и не отправлял авиарейсы. В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» шесть рейсов, следовавших в Казань.
UPD(16.39) Временные ограничения работы аэропортов Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский сняты. Воздушные гавани снова принимают и отправляют самолеты.
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