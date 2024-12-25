В Казани ограничили работу аэропорта

Сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

Отмечается, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.