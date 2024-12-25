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Происшествия 25 декабря 2024 11:01

Аэропорт Казани восстановил работу после временных ограничений

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Аэропорт Казани восстановил работу после временных ограничений

Международный аэропорт «Казань» восстановил работу после временных ограничений, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщила Росавиация.

Сегодня утром в аэропорту Казани ввели ограничения, он не принимал и не отправлял авиарейсы.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли” шесть рейсов, следовавших в Казань», — говорится в сообщении.

Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

#аэропорт Казань
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