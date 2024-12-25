Аэропорт Казани восстановил работу после временных ограничений

Международный аэропорт «Казань» восстановил работу после временных ограничений, которые вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщила Росавиация.

Сегодня утром в аэропорту Казани ввели ограничения, он не принимал и не отправлял авиарейсы.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы „ушли” шесть рейсов, следовавших в Казань», — говорится в сообщении.

Отмечается, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.