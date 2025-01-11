В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли все ограничения

В аэропортах Казани и Нижнекамска в 19.20 сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Как сообщает Росавиация, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет.

«Татар-информ» рассказывал, что сегодня в 15.05 в Казанском аэропорту ввели временные ограничения из-за угрозы атаки БПЛА.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 16.30 вводились сегодня в аэропорту Нижнекамска.