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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли временные ограничения на прием и вылет воздушных судов, которые вводились для обеспечения безопасности гражданских полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, воздушные гавани вернулись к обычному режиму работы с 10:32 (мск).
Кроме того, с 10:31 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ижевска.
Ограничения в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска вводились сегодня утром. В Росавиации отмечали, что воздушные гавани временно не принимали и не отправляли рейсы в связи с угрозой безопасности. Там также подчеркнули, что авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для безопасности полетов.
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