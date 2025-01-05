На работу аэропорта Казани введены временные ограничения

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.