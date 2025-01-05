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На работу аэропорта Казани введены временные ограничения
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Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром временные ограничения введены на работу аэропорта Казань. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы.
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