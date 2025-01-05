Временные ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Перми

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Временные ограничения ввели в аэропортах Нижнекамска (Бегишево), Ижевска и Перми (Большое Савино). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Уточняется, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

При этом в пресс-службе аэропорта Бегишево указали, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы с 9:30 до 12:30 (мск).

«Татар-информ» сообщал, что сегодня утром введены ограничения в аэропорту Казани. В Росавиации отметили, что воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы в связи с угрозой безопасности.

UPD. В аэропорту Перми (Большое Савино) с 11:00 (мск) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.