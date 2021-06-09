Родные упавшей с моста в реку девушки из Татарстана приехали в Абхазию

В Абхазию приехали родные 24-летней Дарьи Манасовой, которая три дня назад упала в реку Гега. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Поиски девушки продолжаются третьи сутки. За это время спасатели обследовали русла рек Гега и Бзыбь. Однако вода в реках очень мутная, видимость под ней практически нулевая.

«К сожалению, результатов пока никаких. У нас сегодня испортилась погода, пошли дожди. Нужно чтобы вода не только опустилась, но и очистилась. Кроме того, из-за водоворотов мы не можем задействовать водолазов», – сообщил пресс-секретарь ведомства Роман Лабия.

С мамой, тетей и двоюродной сестрой Дарьи работают психологи. Они посетили место происшествия.

Руководители Рицинского национального реликтового парка сообщили, что недалеко от места трагедии был построен мост-дублер с ограждением. Мост, с которого упала Дарья, был нерабочим.

«Мы удивились, почему люди туда пошли. В 10-15 метрах есть полноценный мост. Как сказали руководители парка, перед старым мостом там висят предупреждающие таблички. Там сказано, что на мост выходить нельзя», – добавил Лабия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Абхазии спасатели ищут жительницу Татарстана, которую унесло течением.