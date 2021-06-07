В Абхазии спасатели ищут жительницу Татарстана, которую унесло течением

В Абхазии сотрудники МЧС ищут 24-летнюю жительницу Татарстана, которая накануне упала в реку. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

Сообщение о несчастном случае поступило накануне в шесть часов вечера. По словам очевидцев, Дарья Манасова упала с моста, на котором не было перил, в реку Гега, ее унесло течением.

К Бзыбскому ущелью экстренно отправились спасатели. Водители тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков. Однако найти девушку не удалось.

Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье высокий, течение бурное.

В поисках задействованы около 30 человек личного состава МЧС РА. Вместе с сотрудниками МЧС Абхазии их ведут и сотрудники Рицинского национального реликтового парка.