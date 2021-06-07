В МЧС Абхазии рассказали подробности поисков жительницы Татарстана, упавшей в реку

В пресс-служба МЧС республики рассказали, что спасатели продолжают поиски 24-летней Дарьи Манасовой. Накануне она упала в реку Гега, ее унесло течением.

Поиски начались вчера и продолжались ночью. Сейчас спасатели обследуют русла двух больших рек Гега и Бзыбь.

«Все силы задействованы, спасатели работают. Река бурная, на ней водовороты. В горах был дождь, поэтому ситуация очень тяжелая», – рассказали агентству.

Со слов подруги Дарьи, которая была в этот момент рядом с ней, она упала в бурный поток реки.

«Мы можем предполагать, что она не удержалась на мосту. Возможно, она смотрела в водоворот, у нее закружилась голова и она упала», – рассказали в пресс-службе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Абхазии спасатели ищут жительницу Татарстана, которую унесло течением.